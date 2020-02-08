Общество

Жители Пушкиногорского района переживают, как будут жить без моста через реку Шесть

Мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют на двухлетний ремонт, и жители окрестных деревень в отчаянии. Без временной переправы в этом же районе не обойтись, уверены они. Бурное обсуждение идет в пабликах района в соцсетях, пишет «МК в Пскове».

«Вот конкретная ситуация: деревня Поляне - сейчас приехать скорой или пожарной 18 км (20-30 минут), в объезд 70-75 км (время сами понимаете). Тут или помрет человек, или сгорит все. Прошла гроза. Сидим без света. Аварийке приехать 18 км или 70 (сейчас быстро чинят, а будем неделю без света сидеть). А у кого дети маленькие (а летом население раза в 4 вырастает) как без света жить», - пишут в обсуждении.

Местные жители предлагают подключить к решению вопроса прокуратуру.

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Напомним, мост закроют на ремонт с 14 февраля. Для того чтобы попасть на другую сторону, советуют использовать использовать участки дорог «Новгородка – Пушкинские Горы», «Пушкинские Горы – Рождество – Велье» и Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия».

Будет организовано состыкованное движение автобуса №283 «Пушкинские Горы - Опочка» - каждый день кроме воскресенья из Пушкинских Гор автобус будет выезжать в 8.05 и 16.25. У моста в деревне Горелик пассажиры должны будут выйти, перейти по мосту и сесть в другой автобус.

Для развоза детей из школы в деревни, находящиеся за мостом, согласно новому расписанию, рейс из Опочки будет отправляться не в 17.55, а в 15.30 для стыковки с рейсом из Пушкинских Гор на 16.25. Для студентов Опочецкого колледжа по понедельникам введут дополнительный утренний рейс из Пушкинских Гор.