Общество

Александр Братчиков обратил внимание губернатора на проблему вторых смен в школах Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем администрации Пскова Александром Братчиковым. Темой для обсуждения стала реализация инфраструктурных проектов на территории областной столицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Мы в прошлом году с вами достаточно большой объем мероприятий запланировали. Хотелось бы обсудить ход реализации проектов, какая помощь и поддержка нужна со стороны администрации региона», - обратился губернатор к руководителю городской администрации в начале встречи.

Александр Братчиков в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за то внимание, которое уделяется областной столице. Одним из актуальных вопросов для Пскова, по словам главы администрации города, является сокращение количества школьников, которые занимаются во вторую смену. Сейчас этот показатель достигает 6 тысяч детей. Для скорейшего решения данного вопроса предлагается возводить по две новые школы в год.

«Мы на февраль запланировали встречу с представителями правительства РФ как раз по этому вопросу. У нас уже есть предварительно проработанные объекты с министерством просвещения России. Я очень рассчитываю, что нас поддержат, потому что мы можем и по две и по три школы строить. Конечно, основная нагрузка это Псков и Псковский район», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что необходимо повысить количество мест в современных школах, чтобы у детей была дополнительная возможность развивать необходимые профессиональные навыки.

Также глава администрации Пскова обратился к губернатору для поддержки в реализации реконструкции стадиона «Машиностроитель». Александр Братчиков отметил, что для успешного завершения работ необходимо повышенное внимание к нему не только городских, но и областных властей.

Михаил Ведерников заметил, что объект остается в зоне повышенного внимания. Для актуализации планов работ в регион планируется пригласить представителей генерального подрядчика и министерства спорта РФ.