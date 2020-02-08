Общество

В Пскове пройдет круглый стол, посвященный увековечиванию памяти погибших в Афганистане

14 февраля в 14 часов Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и ДОСААФ России проводят круглый стол «Мы помним наш Афган…», посвященный Дню воина-интернационалиста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, встреча пройдет по адресу: ул. Комдива Кирсанова, 5, «Дом офицеров», кабинет 107.

На ней будут обсуждаться проблемы воинов - участников Афганской войны и увековечивание памяти погибших воинов.

В работе круглого стола примут участие воины-интернационалисты - ветераны Афганской и Чеченских войн. Среди них Александр Кривотулов – руководитель Псковского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», Владимир Матрунич - начальник Псковского аэроклуба, Владимир Никитин – участник боевых действий в Афганистане, отец Олег Тэор - настоятель храма святого князя Александра Невского в Пскове.

Кроме того, ожидается участие представителей администраций города Пскова и Псковской области, 76-й десантно-штурмовой дивизии, 2-й бригады специального назначения, полка военно-транспортной авиации, морских пограничников, областного военкомата, пограничного управления, юнармейцев, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов «Патриот» и «Искра», а также клуба при храме Александра Невского.

В Афганской войне принимали участие почти 2000 воинов-псковичей. 63 из них погибли, оставив о себе светлую память.