Общество

Полиция предупреждает псковичей: мошенники охотятся за вашими банковскими картами!

Жители региона нередко становятся жертвами дистанционного и других видов мошенничества. Похитить деньги с банковской карточки сложнее, чем вытащить из кошелька. Тем не менее, мошенники осваивают новые технологии и научились подбирать ключи даже к банковским картам.

Какая информация о вашей карте нужна злоумышленникам?

Им нужны реквизиты вашей карты: номер карты, имя и фамилия владельца, срок действия, код проверки подлинности карты (три цифры на обратной стороне, например, CVV или CVC), ПИН-код. Также код из смс для подтверждений платежей и переводов на тех сайтах, где платежи нужно подтверждать с помощью такого кода.

Место действия: магазин или кафе

1. Вы платите обычной банковской картой

Злоумышленником может оказаться работник сферы торговли и услуг. Официант, кассир или продавец, принимая для расчета вашу банковскую карту, может сфотографировать нужные данные (номер карты, срок действия, имя владельца и код на обратной стороне), а после расплатиться ей в интернете.

Как предотвратить?

Рассчитываясь, постарайтесь не упускать из вида свою карту. И вводите ПИН-код так, чтобы он не был виден посторонним.

2. Вы платите через терминал, но оплата не проходит

В кафе официант приносит вам POS-терминал (на картинке), вы расплачиваетесь, но тут официант говорит, что оплата не прошла, и просит повторно ввести ПИН-код. Делая это, вы рискуете заплатить дважды.

Как предотвратить?

Подключите смс-уведомления о платежах. Обязательно попросите чек с уведомлением о сбое или отказе от операции (POS-терминал всегда печатает такой).

3. Вы платите картой с системой бесконтактной оплаты

Картами с системой бесконтактной оплаты можно расплачиваться мгновенно, в одно касание, если ваш платеж не превышает определенный лимит. ПИН-код при этом вводить не нужно. Злоумышленники могут похитить деньги с такой карты, прислонив считыватель или POS-терминал к сумке.

Как предотвратить?

Чтобы бесконтактная оплата не проходила без вашего ведома, карту лучше хранить в экранирующем отсеке кошелька, сумки или специальном чехле для банковских карт.

Место действия: банкомат

Самый распространенный способ кражи реквизитов карты (номер, имя и фамилия владельца, срок действия) при ее использовании в банкомате — установка на банкомат скиммера. Это специальное устройство, которое копирует данные с магнитной полосы карты. Могут украсть и ПИН-код, установив на банкомат скрытую камеру или накладную клавиатуру. Поддельную клавиатуру ставят прямо поверх оригинальной, и сам банкомат реагирует на нажатия как обычно — вы даже не заметите, что что-то идет не так. Злоумышленники, используя украденные данные, могут изготовить копию вашей карты.

Как предотвратить?

Скиммер способен украсть информацию только с магнитной полосы, но не со специального чипа.

Проверьте банкомат: нет ли на нем посторонних устройств. Клавиатура не должна отличаться по фактуре, а тем более шататься.

Когда вводите ПИН-код, всегда прикрывайте клавиатуру свободной рукой, чтобы никто не подсмотрел.

Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. Их чаще проверяют и лучше охраняют.

Лучше всего, если на банкомате есть «крылья» для клавиатуры — на них невозможно поставить накладную клавиатуру, а также сложнее подсмотреть ваш ПИН-код.

Место действия: где угодно

1. Вы получили тревожное смс-сообщение или звонок от родственника

С незнакомого номера вам пишет или звонит якобы родственник и говорит, что попал в беду и ему срочно нужны деньги, но времени объяснять ситуацию у него нет. В таких сообщениях часто манипулируют срочностью ситуации, и присылают их в крайне неудобное время, например, ночью.

Как предотвратить?

Не спешите переводить деньги. Попытайтесь выяснить детали — обычно долгие разговоры не входят в планы злоумышленников. Если выяснить ничего толком не удалось, перезвоните родственнику, от имени которого обращаются, чтобы убедиться, он ли вам звонит/пишет.

2. Вам пришло сообщение «от банка»

С незнакомого номера приходит смс-сообщение, что ваша карта заблокирована. В смс указан номер, по которому нужно позвонить для уточнения деталей. Позвонив, вы попадете в фальшивую службу безопасности банка, где вас будут убеждать сообщить данные карты или подойти к ближайшему банкомату и произвести операции. Выполнив указания злоумышленников, вы откроете им доступ к карте. И они похитят ваши деньги.

Как предотвратить?

Не перезванивайте — сначала выясните, действительно ли звонили из вашего банка. Настоящие банки обычно присылают уведомления с одного и того же номера. Кроме того, на вашей карте указан телефонный номер для связи с банком — позвоните по нему и уточните, заблокирована ли она. Или обратитесь к сотрудникам ближайшего отделения банка.

3. Вам звонят из госучреждения

Вам звонят люди и представляются сотрудниками банка, прокуратуры, суда или других учреждений. Они сообщают, например, о положенном возмещении ущерба от действий мошенников: о компенсации за купленные медицинские товары или услуги экстрасенсов. Если для получения обещанной компенсации «сотрудник» попросит вас что-то оплатить (подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег), а тем более попросит предоставить паспортные данные или банковские реквизиты, это — телефонный мошенник.

Как предотвратить?

Не следуйте указаниям незнакомцев и ничего не оплачивайте. Не предоставляйте личную информацию. У настоящих сотрудников банков она уже имеется. О всех подобного рода фактах незамедлительно сообщайте в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области