Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату бизнес-аналитика в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты бизнес-аналитиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, бизнес-аналитик в этом городе в среднем получает 74 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 111 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 84 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 74 000 рублей, Ленинградская область – 92 000 рублей в месяц.