Общество

Мишустин поручил создать резерв медицинских масок от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Как пишут «Известия», это следует из протокола оперативного совещания председателя правительства со своими заместителями, которое прошло 3 февраля.

В частности, перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу - представить в правительство совместные предложения.

В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Собеседник в агентстве уточнил, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется, вне зависимости от коронавируса.

«Создание стратегического запаса масок — вполне разумная инициатива», — считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, однако он подчеркнул, что ношение маски не дает 100-процентной гарантии от вируса.