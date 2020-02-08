Общество

Сложность экзамена для мигрантов свяжут с целью прибытия в Россию

Требования к владению русским языком для иностранцев будет дифференцированно в зависимости от цели пребывания в России. Это установлено в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время иностранные граждане сдают комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Документ об успешном прохождении этого испытания требуется всем, кто желает получить трудовой патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ. От экзамена освобождены только иностранцы, отучившиеся в российском вузе, а также люди пенсионного возраста.

Согласно законопроекту, требования к знанию языка теперь будут меняться в зависимости от того, какой документ намерен получить иностранец. Такой подход применяется и сегодня, однако, в разных регионах к знаниям мигрантов предъявляются разные требования. Теперь же Правительство хочет сделать их едиными по всей стране.

Кроме того, кабмин планирует установить чёткие правила приёма экзаменов и сформировать единый перечень учебных заведений, где можно его сдать.