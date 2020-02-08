Общество

Модель советского истребителя и красный дождевик получат псковские волонтеры в День Победы

В Псковской области объявлен аукцион на поставку подарков для зрителей Парада Победы 9 мая. Информация размещена на сайте госзакупок.

Всего заказаны 1300 тематических наборов. В каждый входят: рюкзак с регулируемыми лямками и ручкой-петлей, пилотка образца Великой Отечественной войны с металлической красной звездочкой, флажок («Знамя Победы»), значок с георгиевской ленточкой, дождевик красного цвета, сборная модель-копия советского фронтового истребителя Ла-5 ФН, а также пригласительный билет, программа, бейдж волонтера и питьевая вода.



Максимальная цена контракта составляет 1 миллион 743 тысячи 300 рублей, средства предусмотрены в бюджете области.



Дата проведения аукциона - 19 февраля, поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта.