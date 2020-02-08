Общество

Псковская Росгвардия приглашает на службу по контракту

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту, на должности механик группы связи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, претендовать на вакансию могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимостей. Образование кандидатов - среднее (общее) полное, профессиональное (высшее). На службу по контракту приглашаются граждане, прошедшие военную службу по призыву. Возраст кандидатов - до 40 лет.

Более подробную информацию можно получить по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.