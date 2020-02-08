Общество

Администрация Красногородска нарушила Бюджетный кодекс при заключении контракта на содержание дорог

Администрация поселка Красногородска нарушила бюджетное законодательство, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что администрация Красногородска приняла бюджетные обязательства путем заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения с индивидуальным предпринимателем на сумму 280 тыс. рублей с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 141066,64 рубля, то есть заключила контракт заведомо зная, что оплата из-за отсутствия денежных средств невозможна. Таким образом, были нарушены статьи 161, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ.

Мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района привлек главу местной администрации к ответственности по статье 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств) с наложением штрафа в размере 20 тыс. рублей.