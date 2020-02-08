Общество

Кадастровая палата оказывает услугу по оформлению недвижимости с выездом к заявителю на дом или в офис

Кадастровая палата предоставляет гражданам и организациям услугу по выездному обслуживанию заявителей.

«Благодаря выездному приему, подать и получить документы на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав или на исправление технической ошибки можно у себя дома или в офисе», - рассказал заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области, выездное обслуживание является услугой по выезду специалиста Кадастровой палаты к заявителю с целью приема и доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг. Результат рассмотрения поступивших документов может быть доставлен заявителю путём курьерской доставки.

«Выезд осуществляется в любое удобное для заявителя место по Пскову, Псковскому району, Палкинскому району, Печорскому району, Островскому району за исключением территории медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей», - пояснил Валерий Никин.

Услуга предоставляется на возмездной основе. Стоимость услуги (за один пакет документов) для физического лица составляет 1020 рублей, для юридического-1530.

Обращаем внимание, что в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, кому почтенный возраст и различные недуги не позволяют выходить из дома, услуга оказывается на безвозмездной основе. Кроме приема запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, к данной категории заявителей осуществляется выезд сотрудников Кадастровой палаты по приему заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав объектов недвижимости. Бесплатно услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица. Подать заявку может родственник или другой представитель. Для подтверждения права, на безвозмездный выездной прием, необходимо предоставить копии документов заявителя: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или справка об инвалидности I, II группы.

Специалисты Кадастровой палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время выезда. Изменение согласованной даты и времени оговаривается не позднее, чем за один рабочий день до дня выезда. В установленное время заявитель должен находиться по указанному в заявлении адресу. Если заявитель отсутствует на месте в течении 30 минут или отказался от передачи документов услуга считается оказанной, о чем составляется акт.

Получить справочную информацию по вопросу выездной услуги можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, а также при личном визите в Кадастровую палату: город Псков, улица Рабочая 11, кабинет 104, по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.