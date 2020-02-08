Общество

В России стартовал новый этап цифрового урока «Профессия будущего»

Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» заявил о новом этапе проекта «Цифровой урок «Профессия будущего» в России. В проекте в 2019 году приняли участие 53 субъекта РФ и более 650 школ, из них 220 уже провели первые цифровые уроки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Фильм «Профессии будущего» создан в ответ на технологические вызовы и цифровую трансформацию экономики и общества. Он предназначен как для молодежи, так и для взрослой аудитории – учителей и родителей. Цифровой урок направлен на мотивацию, развитие и патриотическое воспитание непосредственно школьников. Главные герои фильма – старшеклассники, которые уже делают проекты в сфере робототехники, искусственного интеллекта, квантовой физики и других передовых направлениях. Проект поднимает и важную проблему оттока молодых кадров из тех мест, где они родились и выросли.

Цифровой урок «Профессии будущего» через привлечение подростков и молодежи к дискуссии о ценности саморазвития и критериях успеха, к вопросам «что и зачем я хочу улучшить в мире и своей жизни. В целях развития компетенций будущего у школьников, в первую очередь, в отдаленных территориях России, принято решение о распространении цифровых уроков «Профессии будущего» в школах, лицеях и гимназиях, расположенных в населенных пунктах менее 10 000 жителей, на безвозмездной основе.

Более подробная информация о проведении урока в рамках Проекта размещена на сайте.