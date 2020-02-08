Общество

Из-за бездействия администрации Бежаницкого района местной жительнице подтопило дом и постройки на участке

Жительница Бежаниц обратилась в прокуратуру района с жалобой не бездействие местной администрации, не принимающей мер к благоустройству прилегающей к ее дому дороги, подтопление домовладения грунтовыми водами.

Прокуратурой района проведена проверка доводов обращения, установлено что они обоснованы, бездействие администрации муниципального образования городское поселение «Бежаницы» требует принятие мер прокурорского реагирования, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено что, в непосредственной близости от дома заявительницы, под автодорогой, находящейся на балансе муниципального образования, обустроена система грунтового водоотведения.

В связи со значительным сроком с момента последней реконструкции водоотвода, он пришел в технологическую негодность, что обусловило скопление грунтовых и поверхностных вод.

Указанные обстоятельства, а также фактическое бездействие должностных лиц муниципалитета, повлекли наступление вредных последствий в виде подтопления жилого дома, подвала и надворных построек.

В связи с установленными нарушениями федерального законодательства, главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона, реконструкция водоотвода запланирована на первый квартал текущего года.

Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования, реального устранения нарушений законности контролируются прокуратурой района.

Заявителю дан ответ, разъяснено право на ознакомление с результатами рассмотрения представления.