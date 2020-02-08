Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программ «Постскриптум»,которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведут эфир Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Ключевые темы выпуска: итоги недавнего визита в Псковскую область полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана и скандал с установкой забора во дворе на Юбилейной. Также ведущие обсудят предложенный секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком законопроект по «народному» бюджетированию.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.