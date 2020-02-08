Общество

Профсоюзная турбаза «Пушкиногорье» приглашает на отдых по специальной программе «Поэма»

Профсоюзное учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» приглашает жителей Псковской области и СЗФО на отдых по специальной программе «Поэма», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в рамках программы действует специальная цена на путевки длительностью 3 дня и 3 ночи с фиксированными датами заезда на группу не менее шести человек. При размещении в первом корпусе в 2-местном номере «эконом» цена путевки составит 2800 рублей, для членов профсоюзов - 2200 рублей.

В путевку помимо проживания входят питание и культурно-развлекательные мероприятия: участие в литературной интерактивной программе «Жизнь как поэма», посещение выставок в Научно-культурном центре Пушкинских Гор, «Кофе-пати» (приготовление, дегустация напитка по нескольким рецептам, знакомство с историей и просто приятная атмосфера), посещение бильярдного зала (1 час бесплатно).

Действие программы «Поэма» распространяется на период с февраля до 31 мая 2020 года.

Напомним, что профсоюзная туристическая база «Пушкиногорье» расположена в поселке Пушкинские Горы, вблизи от Пушкинского музея-заповедника. К услугам гостей здесь русская баня и финская сауна с бассейном и комнатой отдыха, прокат спортивного инвентаря, мангальная зона, детская комната, библиотека.

По вопросам участия в программе «Поэма» и бронирования путевок следует обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефону 8(8112) 72-45-69; 62-17-66 или по электронной почте marketing@pskov-kurort.ru, (в заявке указать Ф.И.О. заявителя, дату заезда, категорию номера, контактную информацию). Заявки рассматриваются в течение 2-х дней.