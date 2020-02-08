Предприниматели Пскова поедут на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву

Предприниматели Псковской области, получившие «золотые» домкраты премии «Бизнес-Успех» в 2019 году, поедут на финал проекта в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы Национальной премии «Бизнес-Успех».
20 марта в Москве состоится финал Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни». На форуме выступят руководители и эксперты малого и среднего бизнеса, специалисты цифрового маркетинга, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестпривлекательности регионов и современному медийному продвижению.
В финале премии в Москве примут участие предприниматели из Пскова:
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ при поддержке Корпорации МСП.
С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 103 межрегиональных форума, которые объединили 70 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2019 году 169 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей. Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях.