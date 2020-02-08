Общество

Факты фиктивной регистрации иностранцев выявлены в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках несколько местных жителей подозреваются в осуществлении по месту жительства фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, не работающий пскович 1985 года рождения в доме на территории садоводческого товарищества в Пскове осуществил фиктивную регистрацию группы граждан из Республик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Он дал признательные показания.

А другой безработный житель областного центра 1966 года рождения в квартире дома по улице О. Зобова осуществил фиктивную регистрацию граждан Таджикистана и Армении. По данным фактам проводятся проверки.

В Великих Луках 27-летний горожанин в квартире дома по улице Ползунова осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет гражданина Таджикистана. Великолучанин дал признательные показания. Ведется проверка.