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Общество

Эксперт дал совет по защите от нового способа кражи денег со счетов

10.02.2020 12:33|ПсковКомментариев: 1

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков дал советы, как защитить свои средства от нового способа кражи денег с банковских счетов.

О новом способе мошенничества рассказали «Известиям» в ЦБ и крупных российских банках. Злоумышленники сообщают жертве, что от ее лица якобы поступил запрос на закрытие счета в банке, и спрашивают, в каком отделении и когда ей будет удобно получить свои средства. Когда клиент отвечает, что подобных действий не совершал, ему предлагают перевести деньги на «безопасный счет» и для этого просят «уточнить» персональные данные.

«Наличие смартфона и карты на оплату услуг банка всегда порождает желание людей, занимающихся противоправными действиями, развести граждан», — сказал Кусков в комментарии RT.

Эксперт напомнил, что специалисты банка не делают обзвон клиентов. Более того, никакие трансакции не совершаются с устного запроса владельца счета.

Он порекомендовал не называть злоумышленникам личные данные и в подобной ситуации обращаться в службу безопасности своего банка.

Собеседники «Известий» предполагают, что мошенники добиваются физического присутствия клиента в установленном времени и месте, чтобы ограбить его. Другие эксперты утверждают, что это лишь новый сценарий общения с жертвами, более «правдоподобный».

Специалисты предупредили, что злоумышленники могут представляться не только сотрудниками служб безопасности, но и представителями соцслужб, пенсионного фонда, СМИ и так далее. Кроме того, если ранее преступники угрожали клиентам банков блокировкой счета, то теперь пугают полным его закрытием.

Эксперты предостерегают россиян от передачи третьим лицам своих персональных данных, реквизитов банковских карт, кодов для подтверждения операций из СМС и другой личной информации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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