Общество

Два «серебра» завоевала великолукская команда на соревнованиях юнармейцев в Подмосковье

Команда из Псковской области завоевала два вторых места в главных этапах спортивных соревнований «Юнармейские старты - 2020»: «Прорыв» и «Разборка и сборка автомата АК». Мероприятия, в которых приняли участие 27 команд, прошли 8 февраля в подмосковном Воскресенске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, регион на соревнованиях представляли члены великолукского военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» и учащиеся Переслегинской гимназии (Великолукский район).

В этапе «Прорыв» участвовала вся команда. Ребята должны были в полном обмундировании преодолеть участок местности до медпункта и оказать там помощь раненому, затем уложить пострадавшего участника команды на носилки и доставить его к финишу.

Во втором этапе-эстафете, который был посвящен разборке и сборке автомата, участие приняла также вся команда.

«Наши подопечные заняли первое место в регионе, и мы решили отправить их на более серьезные соревнования», - пояснил председатель псковской региональной общественной организации ВП СК «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Также на соревнованиях глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вручил медаль «Десантные войска» директору военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» Павлу Григорьеву. Андрей Бегмурадов получил медаль от Московской областной Думы.

Напомним, «Юнармейские старты - 2020» проводятся среди учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников военно-патриотических клубов, молодежных центров и кадетских классов. Мероприятие проходит с целью вовлечения подрастающей молодежи в патриотическую деятельность.