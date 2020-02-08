Общество

В Псковской области стартует конкурс на лучший школьный музей истории ВОВ

В рамках проекта «Историческая память» в Псковской области проводится в 2020 году Всероссийский конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Он будет посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Городские и сельские средние образовательные учреждения смогут представить на конкурсе, как целый музей, так и комнату или уголок, посвященные событиям 1941–1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Первый этап начинается в феврале 2020 года и продлится до апреля. Затем экспертная комиссия определит победителей регионального конкурса в каждой номинации, а также музеи для участия в федеральном этапе. Награждение региональных победителей предлагается провести в канун Дня Победы, а победителей федерального этапа – осенью.

Для проведения регионального этапа конкурса создан оргкомитет, в состав которого вошли координатор проекта «Историческая память» Александр Голышев, специалисты Комитета по образованию Псковской области администрации региона, эксперты областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, представители Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Заявки, анкеты и презентационные материалы на конкурс образовательным учреждениям региона направлять в Центр туризма по электронной почте org608@pskovedu.ru до 25 марта 2020 года.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.