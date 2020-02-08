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Пищеблок школы №3 в городе Печоры возобновил работу после закрытия в связи с отравлением детей

Свою работу возобновил пищеблок школы №3 в городе Печоры, который был закрыт после того, как трех учеников учреждения госпитализировали с диагнозом «норовирус». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Напомним, с 23 на 24 января после вызова скорой помощи в Печорах были госпитализированы трое детей - ученики средней школы №3. Всем троим поставлен диагноз «норовирусная инфекция».

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После обращений родителей санитарно-эпидемиологическая служба провела проверку. Исследования показали, что виновата в нескольких отравлениях не пища из столовой, а вода из-под крана.