Общество

Лебеди прилетели на озеро Кучане в канун дня памяти Пушкина

Вчера на озеро Кучане в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» прилетели лебеди, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Сегодня стаю из двенадцати птиц заснял сотрудник заповедной службы информации Николай Алексеев.

В «Михайловском» напомнили, что лебедь - птица поэтов и его образ, символизирующий возвышенную красоту и чистоту, часто используют классики. Появление перелётных птиц на озере в канун дня памяти Пушкина в музее сочли «…поклоном Александру Сергеевичу от всех поэтов».