Общество

Минкомсвязь намерена вывести в соцсети все бюджетные учреждения

Все бюджетные учреждения в регионах и муниципалитетах должны вести странички в соцсетях, чтобы граждане могли оставаться в курсе изменений, для этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций создаёт специальную платформу, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, мессенджерах. «Понятно, что в этом смысле трафик наших муниципальных и региональных сайтов падает», — указал министр.

Как пишет «Парламентская газета», Шадаев заявил, что «власть должна прийти» в соцсети, она должна и на уровне отдельных учреждений — школ, больниц поликлиник — открыть аккаунты. Это нужно для того, чтобы граждане смогли подписываться на эти страницы «и оставаться в курсе изменений, новостей» в деятельности этих учреждений.

Министр отметил, что для этого создадут единую платформу ведения и сайтов, и страниц в соцсетях для бюджетных организаций. Туда будет поэтапно производиться миграция региональных и муниципальных сайтов.

По словам Шадаева, «это существенным образом снизит издержки на то, чтобы поддерживать всю эту инфраструктуру в текущем моменте».