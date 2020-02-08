Общество

Минпросвещения подготовило проект о ежемесячных выплатах за классное руководство

На ежемесячные выплаты классным руководителям в 2020 году из федерального бюджета планируется направить 24,5 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах - по 73,5 млрд. Это следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Документ подготовлен Минпросвещения во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию. Глава государства распорядился ввести ежемесячные выплаты не менее 5 тыс. рублей за классное руководство.

Проект дополняет государственную программу «Развитие образования» Правилами предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов «на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам». Правилами устанавливаются цели, условия и порядок предоставления и распределения таких трансфертов.

Как следует из правил, при вычислении размера предоставляемого бюджету субъекта РФ трансферта используется размер ежемесячной выплаты за классное руководство - 5 тысяч рублей.

Проектом постановления предполагается в 2020 году направить из федерального бюджета 24,518 млрд рублей, а в 2021 и 2022 годах — по ‎73,555 млрд рублей Министерству просвещения для предоставления межбюджетных трансфертов для выплат за классное руководство.