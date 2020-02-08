Общество

На создание центра обработки данных МВД планируют выделить 29 млрд рублей

МВД планирует построить собственный центр обработки данных (ЦОД), на который предполагается выделить из бюджета 29 млрд рублей. Об этом рассказал начальник департамента информационных технологий МВД Александр Балаев на заседании подкомитета по финансовому контролю бюджетного комитета Совета Федерации в понедельник, сообщает «Парламентская газета».

Как пояснил глава департамента, министерство внутренних дел собирается построить ЦОД на базе оборудования с российскими процессором. В целом на строительство дата-центра планируется выделить из бюджета 29 млрд рублей.

Необходимость использования отечественных микрочипов при строительстве дата-центра представитель МВД объяснил тем, что важные государственные сведения - информация о гражданах, транспортных средствах, разыскиваемых лицах и данные с камер видеонаблюдения - «не могут храниться на иностранном оборудовании».

Кроме того, по словам Александра Балаева, из федерального бюджета на развитие государственной системы миграционного и регистрационного учета с 2020 года будет затрачено 10,1 млрд. Из них 3,5 млрд рублей пойдут на эксплуатацию самой системы и 6,5 млрд рублей - на закупку бланков удостоверений личности.