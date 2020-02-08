Общество

Юным пешеходам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге

На территории Пскова в текущем году зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, из них в трех - дети были пешеходами. Причем, все дорожно-транспортные происшествия произошли утром, когда дети направлялись в школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции города Пскова на регулярной основе посещают образовательные организации, в которых организовывают для своих подопечных лектории, интерактивные игры, а также демонстрируют фильмы профилактической направленности для привития им навыков безопасного участия в дорожном движении.

Одна из таких встреч состоялась в детском центре «Надежда», в которой приняли участие дети из начальных классов 20, 21 и 22 лицеев. В начале лекции ребятам в интерактивной форме с использованием мультимедийных систем была продемонстрирована презентация, в которой объяснялась значимость световозвращающих элементов. Учащиеся узнали, каких видов бывают эти аксессуары, из чего изготовлены, как их правильно крепить, а также для чего они вообще нужны пешеходу.

Старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлия Федорова повторила с подопечными правила безопасного поведения на дороге. Автоинспектор напомнила, как правильно переходить дорогу, какими бывают пешеходные переходы, рассказала о функциях регулировщика. Говорилось и об особенностях управления велосипедом. Эта тема сейчас тоже актуальна, поскольку впереди у детворы весенние каникулы.

Данное мероприятие прошло в рамках операции «Пешеход», которая стартовала на территории Псковской области 5 февраля и продлится до 13 февраля.