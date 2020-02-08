Общество

Бибикова разъяснила новшества в регистрации граждан в пенсионной системе

Граждане, впервые поступая на работу, смогут выбрать наиболее удобный способ регистрации в системе пенсионного страхования, а работодатели - передавать сведения о трудовом стаже работников с помощью новых электронных форм. Так заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала постановление правления ПФР, которое вступило в силу 11 февраля, пишет «Парламентская газета».

Постановлением утвердили новые формы документов для регистрации граждан в системе индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования. Это в том числе анкета зарегистрированного лица; заявление об изменении данных, которые указываются в индивидуальном лицевом счете и необходимы для расчета пенсий; сведения о трудовом стаже застрахованного лица за весь период до регистрации в системе ОПС и другие формы. Документы могут заполняться как письменно, так и в электронном виде.

«Когда человек впервые поступает на работу, его регистрируют в системе пенсионного страхования. И ему дается право выбора. Он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде, записать заявление в МФЦ, а может по месту работы - работодателю. Человек сам может выбрать, как ему удобно», - сказала Бибикова «Парламентской газете».

Также гражданин может получить необходимые данные о своей трудовой деятельности в виде выписки из Пенсионного фонда, обратившись сам в ПФР, к работодателю, МФЦ или в электронном виде.

Второе новшество, которое есть в постановлении, касается работодателей, добавила сенатор. «Вводятся специальные формы документов. Когда человек поступает на работу, работодатель вносит периоды деятельности, которые есть у работника, и представляет их в Пенсионный фонд. Это сделано, чтобы упростить процедуру регистрации в системе пенсионного страхования», - отметил она.

Также исключается понятие «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования», говорится в постановлении. Начиная с 2003, когда человек регистрировался в ПФР, ему выдавалось страховое свидетельство (СНИЛС) - ламинированная карточка, которая подтверждала страховой номер, напомнила сенатор.

«Теперь это упраздняется, новые карточки не выдаются, так как это совершенно излишне. Гражданин может войти в личный кабинет и в электронном виде получить все данные о своей регистрации. Это всё упрощает процедуру общения с Пенсионным фондом, упрощается оформление пенсионных прав», - сказала Бибикова.

Данные изменения связаны с тем, что в ПРФ будут вести электронные трудовые книжки граждан, а также с тем, что переводятся в электронный формат карточки СНИЛС.