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Общество

На улице Коммунальной у остановки «Печорская» планируется строительство детсада

10.02.2020 14:20|ПсковКомментариев: 3

В Пскове на улице Коммунальной, у автобусной остановки «Печорская» планируется строительство детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова в ответ на жалобу горожанина, который выразил обеспокоенность тем, что левая сторона Рижского проспекта, начиная от улицы Юбилейной, не застраивается.

В управлении градостроительной деятельности администрации Пскова пояснили, что земельные участки по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до торгового центра «Лента» находятся на праве частной собственности, и правообладателями земельных участков на указанной территории в настоящее время прорабатываются варианты застройки земельных участков.

Так, на земельный участок по Рижскому проспекту восточнее торгового центра «Лента» выдано разрешение на строительство торгового центра «Леруа Мерлен».

На участке по улице Коммунальной у автобусной остановки «Печорская» планируется строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 120 мест. Проектирование и строительство запланировано на 2020-2021 годы.

По улице Яна Райниса, д. 2 (улица Юбилейная, Дамба) выдано разрешение на строительство многофункционального центра по обслуживанию туристов. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2-й квартал 2022 года.

На свободной территории по улице Алтаева между домами №1 и №2 по улице Петрова планируется устройство автомобильной дороги общего пользования, соединяющей улицу Алтаева и улицу Крупскую.

Теги: #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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