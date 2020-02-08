Общество

Госуслуга по присвоению статуса детей войны теперь доступна псковичам во всех отделах МФЦ

Государственная услуга по присвоению статуса детей войны теперь доступна во всех 24-х отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, работа по приему документов ведется в рамках дополнительного соглашения, подписанного комитетом по социальной защите и МФЦ области.

Государственная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года в пределах границ СССР или территорий, принятых в состав СССР, и проживающих в Псковской области.

Присвоение статуса детей войны дает право на внеочередной прием в учреждениях социального обслуживания, внеочередное оказание медицинской помощи в медорганизациях Псковской области. Кроме того, проживающие в регионе дети войны могут претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» и получение ежемесячной денежной выплаты. Для этого женщины должны иметь трудовой стаж не менее 35 лет, мужчины - не менее 40 лет.

«Мы понимаем, что в оказании мер социальной поддержки населения, отдельное внимание надо уделять информированию населения. Консультирование граждан наряду с самой процедурой формирования необходимого пакета документов является основной задачей многофункционального центра. Получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии МФЦ 8-800-100-60-11, а также по номерам телефонов отделов приема заявителей Псковской области, размещенных на официальном сайте mfc.pskov.ru», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.