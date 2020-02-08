Общество

Собственник заросших сельхозугодий в Новоржевском районе оштрафован на 90 тысяч рублей

Собственник трех земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в районе деревни Коростовец Новоржевского района, оштрафован на 90 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Владелец участков общей площадью 38,4 га в установленный срок не выполнил предписания Россельхознадзора об устранении допущенных нарушений земельного законодательства - не были проведены культуртехнические мероприятия по расчистке сельхозугодий от зарастания древесно-кустарниковой растительностью. Также эти участки не использовались для ведения сельскохозяйственного производства.

В отношении нарушителя Управление Россельхознадзора составило протоколы по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ в связи с повторным административным правонарушением, допущенным в течение года. Решениями мирового судьи судебного участка № 9 Новоржевского района землевладелец признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа.

Правообладателю земельных участков выданы новые предписания, исполнение которых находится на контроле Управления Россельхознадзора.