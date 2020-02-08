Общество

Выражение лица певицы Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Выражение лица певицы Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом, сообщает news.ru.

Американские актрисы Майя Рудольф и Кристен Уиг, известные по участию в юмористическом шоу Saturday Night Live, исполнили комедийный номер, когда объявляли победителя в номинации «Лучшая работа художников-постановщиков», и во время их выступления в кадр попала певица Билли Айлиш.

Уиг и Рудольф в шутку решили продемонстрировать присутствующим в зале режиссерам, что они могут исполнять разные роли, а не только быть комиками. Поэтому они начали разыгрывать сцены в разных драматических жанрах. В то время, как вся публика в зале благодарно смеялась, Айлиш неловко улыбнулась, покривив лицом.

Пользователи соцсетей отметили, что ее лицо выражало адекватную реакцию на номер актрис на сцене, и кто-то пошутил, что вполне возможно таким образом певица напомнила зрителям о том, что на следующий день после церемонии наступает понедельник. Некоторые пользователи в итоге предположили, что Айлиш смутилась когда увидела на экране, что ее снимают крупным планом.