Общество

Госдума рассмотрит законопроект об отмене штрафов за демонстрацию свастики в кино

На пленарном заседании 12 февраля Госдума рассмотрит поправки в КоАП, отменяющие штрафы за использование нацистской символики в произведениях науки и искусства, сообщил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, пишет «Парламентская газета».

По словам Исаева, речь идёт о законопроекте - спутнике к закону, который был принят Госдумой в прошлом году. Этот документ разрешил использовать нацистскую символику в учебных и художественных целях при создании художественных произведений или проведении научных исследований, если они носят антифашистский характер.

Законопроект, который Госдума рассмотрит на этой неделе, предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, отменяющие санкции, которые могли бы применяться в случае существования запрета на использование нацистской символики в произведениях искусства и науки.