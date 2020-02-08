Общество

Документами и фотографиями родственников-участников ВОВ просит псковичей поделиться военный комиссариат

В военном комиссариате города Пскова и Псковского района продолжается работа по сбору материалов и фотографий об участниках Великой Отечественной войны для размещения и увековеченная памяти в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации, строящемся в подмосковном парке «Патриот», где создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога памяти».

«Если у вас сохранились документы и фотографии родственников, знакомых или близких вам людей - участников Великой Отечественной войны, приносите их в военный комиссариат», - просят в военном комиссариате Пскова и Псковского района.

Документы и фото можно принести по адресу: город Псков, улица Первомайская, 38, кабинет 23, телефон 72-72-51 (понедельник, среда с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).