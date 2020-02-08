Общество

Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников

Минпросвещения поддерживает поправку о допуске к преподаванию старшекурсников, которые обучаются по направлению «Педагогика». Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня на комитете была принята поправка, и будет закон вынесен во второе чтение по поводу допуска к педагогической деятельности студентов старших курсов, которые обучаются по направлению "Педагогика". Это важная поправка. Министерство просвещения поддерживает эту поправку», - сказал Кравцов журналистам в Госдуме.

Ранее преподавательница Виктория Смирнова на встрече президента Владимира Путина с общественностью предложила разрешить студентам последних курсов педвузов преподавать в школах, чтобы решить кадровые проблемы. Путин инициативу поддержал. После этого проект поступил на рассмотрение в Госдуму. «Единая Россия» пообещала ускорить его рассмотрение.