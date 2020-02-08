Общество

Стартовал очередной этап международного конкурса «Товарищ, верь!»

Объявлен очередной этап Международного конкурса «Товарищ, верь!..», который в этом году пройдет под девизом «Отчизне посвятим, души прекрасные порывы!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, проект реализуется с 2004 года в России, странах СНГ и других государствах, инициированный Международным Союзом «Мужество и Гуманизм» и Московским обществом «Наследие декабристов». Он посвящен движению декабристов - одной из замечательных и значимых страниц в отечественной и мировой истории.

В связи с приближающимися 195-летием событий на Сенатской площади в Санкт-Петербурге и восстания Черниговского полка на Юге России продолжается практика проведения просветительских культурологических мероприятий (выставок, конференций, конкурсов), посвященных декабристкой тематике. Опыт, наработанный в ходе проекта «Товарищ, верь!..», позволяет говорить об интересе молодого поколения россиян к истории движения декабристов, судьбам их участников, жен, последовавших за мужьями в Сибирь и на Кавказ.

В конкурсе могут принять участие учащиеся школ, лицеев, гимназий, семинарий, техникумов, училищ, колледжей, а также студенты и аспиранты институтов, академий, университетов и просто молодежь. Форма проведения конкурса - заочная.

Подробнее о темах, сроках и номинациях конкурса здесь.