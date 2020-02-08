Общество

Псковские десантники, участники марш-броска к 75-летию Победы, провели уроки мужества для великолукских школьников

Группа военнослужащих 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые участвуют в марш-броске, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, совершили остановку в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб администрации Псковской области.

Торжественный митинг, посвященный встрече псковских десантников, прошел в понедельник, 10 февраля, у Вечного огня в городе на Ловати. У монумента собрались руководство городских и районных органов власти, Псковского областного Собрания депутатов, парламентарии Великолукской городской Думы, члены Совета ветеранов войны и труда, представители общественных организаций, молодежь.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Псковские десантники также посетили экспозицию в Краеведческом музее Великих Лук и провели уроки мужества для учащихся образовательных учреждений Великих Лук. В этот же день в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет концерт, для жителей города выступит ансамбль «Голубые молнии».

Отметим, военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии 1 февраля начали комбинированный марш-бросок из Пскова в Москву, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. Далее по маршруту движения десантники посетят города Нелидово, Ржев и поселок Шаховская Московской области. Закончится поход десантников в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. В общей сложности псковским бойцам предстоит преодолеть по территории России порядка 840 км. В марш-броске, который завершится в Москве в Парке Победы на Поклонной горе, принимают участие военнослужащие и ряда других частей и соединений Воздушно-десантных войск.