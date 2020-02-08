Общество

Представители СИЗО-2 налаживают взаимодействие с общественной организацией «Ветеран вооруженных сил»

Сотрудники отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области посетили общественную организацию «Ветеран вооруженных сил» города Великие Луки и Великолукского района. Главной целью посещения стало налаживание взаимодействия по нескольким основным направлениям деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе мероприятия присутствующие обсудили возможные стороны взаимодействия, познакомились с понятием «уголовно-исполнительная система», с принципами ее работы и основными направлениями деятельности и пришли к выводу, что наиболее доступными формами сотрудничества станут совместная работа, направленная на патриотическое воспитание молодежи, а также агитация подрастающего поколения на поступление в учебные заведения ФСИН России.

Кроме того, стороны наметили проведение в ближайшем будущем совместных мероприятий, которые, по словам начальника отдела кадров СИЗО-2 Константина Дроздова, не только расширяют кругозор участников, но главным образом укрепляют связь ветеранов и молодых сотрудников, способствуют передаче опыта, развивают институт наставничества.