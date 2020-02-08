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Общество

Мамба добавила новую функцию: теперь искать партнера можно по тегам

12.02.2020 11:00|ПсковКомментариев: 0

Популярный российский сервис знакомств Мамба разработал и запустил новую функцию. Теперь пользователи могут добавлять в свою анкету важные на их взгляд теги и искать по ним людей с похожими интересами.

Создатели сайта считают, что новый функционал поможет сделать поиск пары еще более гибким, так как теперь он будет включать кроме возраста, пола, целей знакомств и геолокации еще и данные об интересах и хобби.

Теги - это динамичная функция. Их можно прописывать, менять и удалять самостоятельно, без привязки к поисковым фильтрам сайта и существующим тегам. Таким образом, человек может поставить только те теги, которые на его взгляд важны на данном этапе его жизни и удалять неактуальные. «Совпадение интересов и увлечений - хороший повод для знакомства», - считают создатели сайта. Они уверены, что поиск по тегам поможет сделать поиск подходящего партнера более эффективным.

За время тестового периода функцией тегирования воспользовалось более полумиллиона человек. Было создано 50 тысяч различных тегов. При этом стало известно, что женщины ставят теги чаще чем мужчины, при этом мужчины, как правило, ограничиваются двумя-тремя тегами, а женщины ставят от четырех и больше.

Теги в основном несут информацию об увлечениях и хобби пользователей. Среди популярных женских интересов в пятерку лидеров входят: чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. Среди мужских интересов самыми популярными названы: автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

Как рассказал руководитель мобильного направления Mamba Виталий Борисов, чтобы запустить новый функционал, нужно было провести огромную работу, которая предполагала полное изменение системы поисковой фильтрации. Также, чтобы добавить новую функцию, пришлось немного изменить дизайн. Это было сделано для того, чтобы помочь людям донести самую важную информацию о себе и облегчить поиск друг друга.

«Мы надеемся, что возможность искать людей по тегам даст им шанс быстрее найти друг друга. Теги - это своего рода личный брендинг. Проставляя теги в своей анкете, человек добавляет штрихи к своему портрету на Мамбе и, таким образом, заявляет о своей уникальности», - рассказал директор по маркетингу Мамбы Петр Бойцов.

Мамба - самый популярный сайт знакомств в России. На сегодня на сервисе зарегистрировалось более 40 млн пользователей. Каждую минуту в онлайн выходит 100 тысяч человек, треть из них - новички. Ежедневно здесь происходит 3 млн знакомств.

Источник: Псковская Лента Новостей
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