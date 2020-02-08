Общество

Обращение граждан об аварийном состоянии себежского здания-памятника рассмотрели в областном Собрании

В Псковском областном Собрании состоялось совещание, посвященное проблеме сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Казармы XIX века» в Себеже. Поводом для рабочей встречи представителей законодательной и исполнительной власти стало направленное в региональный парламент коллективное обращение жителей Себежа и Себежского района о плачевном состоянии исторического здания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в совещании участвовали председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Фаина Гусакова, заместитель председателя комитета по образованию Игорь Прокофьев, начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, а также Сергей Янкин - директор Псковского агротехнического колледжа, в чьём оперативном управлении находится здание бывших казарм.

Владимир Яников проинформировал коллег о просьбе, с которой граждане обратились к областным депутатам - жители Себежа просят исключить здание «Казармы XIX века» из перечня объектов культурного значения, утверждённого постановлением Псковского областного Собрания от 1998 года.

«С 2000-х годов здание находится в ужасном состоянии: крыша и перекрытия в стадии обрушения, фундамент треснул, внутренние стены и перегородки отсутствуют, стены имеют огромные трещины. Также хочется отметить тот факт, что историческое значение здания сомнительно, так как этот объект неоднократно реконструировался, после войны произведено восстановление кровли, в 70-е годы пристроены бытовые помещения, была выполнена внутренняя перепланировка в связи с тем, что в здании находилось студенческое общежитие», - зачитал выдержку из письма Владимир Яников.

Обоснованность такого обращения парламентарий попросил прокомментировать специалиста, обратив внимание, что изменение статуса памятника не находится в компетенции областного Собрания – решение принимается на федеральном уровне.

«Действительно, это долгий и сложный процесс, который займёт не один год, и вряд ли с желаемым результатом, - подтвердила руководитель профильного органа исполнительной власти Наталья Тихомирова. – Теоретически законодательством допускается исключение памятника из перечня объектов культурного наследия, но на практике Министерство культуры не согласует подобные инициативы регионов. Кроме того, за счёт бюджетных средств придётся проводить предварительную историко-культурную экспертизу объекта, а это стоит очень дорого».

По мнению руководителя комитета по охране объектов культурного наследия, необходимо идти по другому пути – пытаться найти инвестора, готового восстановить здание с целью его дальнейшего использования в коммерческих целях.

Заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Фаина Гусакова сообщила, что себежские казармы уже выставлялись на торги. «Как орган по распоряжению областным имуществом мы включили объект в план приватизации. Интереса к этому объекту никто не проявляет, даже с учётом возможности передачи его инвестору по программе «аренду за рубль». Здание – памятник с обременением. Всех пугает, что затраты на его восстановление намного превзойдут потенциальный доход», - сказала специалист.

По словам директора агротехнического колледжа Сергея Янкина, себежский филиал учебного заведения давно не эксплуатирует здание: студенческое общежитие было признано аварийным ещё в 2001 году, в 2007 году там случился пожар, в результате которого полностью выгорела кровля и вся внутренняя часть здания. Целевых средств на ремонтные и реставрационные работы объекта культурного наследия из областного бюджета не выделяется. Все эти годы ведётся переписка с федеральными, областными и муниципальными структурами о дальнейшей судьбе заброшенного здания.

Сергей Янкин не скрывает, разрушающийся памятник – обуза и для колледжа, и для него лично: «Было выписано предписание, состоялся судебное заседание, мне грозил штраф 300 тысяч рублей за то, что не повесили на здание табличку и без согласования заколотили досками окна, чтобы ограничить туда доступ бомжам».

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников обратил внимание, что аварийное здание находится в непосредственной близости от Себежской средней образовательной школы и такое соседство небезопасно.

«Представляет объект культурно-историческую ценность или не представляет, можно ещё долго разбираться, но сейчас там необходимо проводить первоочередные противоаварийные работы – как минимум, огородить участок забором, чтобы обезопасить проходящих мимо людей», - сказал Владимир Яников.

По предварительной оценке, сделанной специалистами комитета по охране объектов культурного наследия, стоимость установки ограждения и закрывающих фасад баннеров составит около 400 тысяч рублей.

По мнению участников совещания, необходимые средства могут быть выделены из резервного фонда администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Как заверил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников письмо с соответствующей просьбой в ближайшее время будет направлено губернатору.