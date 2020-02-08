Общество

В торговом центре «Максимус» открылась новая аптеки сети «Калина Фарм»

В торговом центре «Максимус» открылась новая аптеки сети «Калина Фарм».

Сеть аптек «Калина Фарм» - это не просто сеть аптек, это команда профессионалов, чья цель – помочь покупателям жить здоровой и комфортной жизнью. Средства достижения этой цели неизменны - широчайший ассортимент.

В аптеке «Калина Фарм» каждого покупателя ждут выгодные цены всегда и на все, а также высококвалифицированные сотрудники и индивидуальный подход.

Отметим, новая аптека находится в левом крыле 1 этажа торгового центра Максимус.