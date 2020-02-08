Общество

Профилактический рейд провели сотрудники ГИМС и пограничники в Гдовском районе

Только соблюдение мер предосторожности на водных объектах способно предотвратить трагедию. Знать, как вести себя на воде, должны и взрослые, и дети. Из-за нестабильной температуры воздуха на водоемах региона не происходит процесс льдообразования, поэтому сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области проводится профилактическая работа с рыбаками, которые выходят в озеро на маломерных судах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, в целях предупреждения происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период инспекторами ГИМС организовано совместное патрулирование с сотрудниками Пограничного управления. В конце января профилактические беседы прошли в Гдовском районе.



Этот рейд не единичный случай. Регулярное патрулирование, беседы с населением и раздача памяток о безопасном поведении на водоёмах в зимний период призваны добиваться главного - недопущения происшествий и гибели людей на воде.



Отметим, что в ближайшее время инспекторы по маломерным судам МЧС России проведут занятия в образовательных учреждениях Гдовского района.