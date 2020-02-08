Общество

«Единая Россия» проверит нормативы накопления и платежи за вывоз мусора в регионах РФ

«Единая Россия» проверит нормативы накопления и платежи за вывоз мусора в российских регионах. Итоги мониторинга будут подведены весной. Как передает РИА Новости, об этом заявил координатор партпроекта ЕР «Чистая среда», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«В рамках партпроекта "Единой России" "Чистая страна" стартовал мониторинг нормативов накопления и платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах», - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Бурматова.

Итоги мониторинга будут подведены весной. По словам Бурматова, «тариф – это только половина вопроса». Необходимо разобраться с нормативами накопления, также важно, чтобы за уменьшением тарифа последовало уменьшение платежей для граждан. В целом ряде регионов они являются завышенными, отметил депутат.

«В тех регионах, где тарифы не только не уменьшились, но и выросли, - это недоработка региональных властей. Мы через ФАС оспорили ряд тарифов и добились их снижения, например, в Свердловской и Новосибирской областях на 30%, в Оренбургской области - почти на 30%, в Кировской области - на 22%, в Вологодской области - на 16%, в Костромской области - на 6%. По регионам, где тарифы не снизились или даже повысились, мы направим эти же запросы, чтобы разобраться, почему предложения партийного форума, реализованные правительством, неэффективны», - отметил координатор партпроекта ЕР.

Он добавил, что в ближайшее время пройдет селекторное совещание с участием министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, где, в том числе, будет рассматриваться процедура обсуждения территориальных схем размещения отходов. По мнению Бурматова, российские регионы реализовали ее «абсолютно неэффективно».