Общество

Четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 10 февраля, провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Александром Нестеруком.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор поблагодарил руководителя ведомства за эффективную работу в регионе, отметив конструктивное взаимодействие управления с органами исполнительной власти. В ходе разговора стороны детально рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в Псковской области. В первую очередь речь зашла о реализации мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Михаил Ведерников сообщил о своем решении выделить из резервного фонда около 2,5 млн рублей на дополнительное приобретение медицинских препаратов, специальных средств защиты. Ранее губернатором уже был утвержден комплексный план профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Александр Нестерук поблагодарил губернатора за серьезное внимание к вопросам профилактики и проинформировал о работе, которая в этом направлении проведена специалистами ведомства. «В целом можно сказать, что область подготовлена», - заметил он.

В продолжение руководитель Роспотребнадзора также доложил главе региона о ситуации с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями. Так, он рассказал, что в целом по региону эпидемический порог ниже на 40% допустимого уровня. Заболело чуть больше 5 тыс жителей региона, что меньше аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, по словам Александра Нестерука, наиболее непростая эпидемиологическая ситуация сложилась в Пскове, где зафиксировано свыше 2,5 тыс случаев заболевания ОРВИ.

В связи с этим в ближайшее время в лечебных и образовательных учреждениях города будут введены некоторые ограничительные мероприятия. В настоящее время в регионе на карантин закрыто 4 учебных класса и 6 групп в детских дошкольных учреждениях, в которых число заболевших превысило 20%.

Глава региона подчеркнул, что со своей стороны также поручит профильным управлениям и Комитетам организовать работу по сокращению числа массовых мероприятий, усилению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в первую очередь в сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

Еще один вопрос, который рассмотрели участники встречи, касался школьного питания - улучшения его качества, а также модернизации оборудования, ремонтов помещений пищеблоков. Глава региона напомнил, что на этот вопрос особое внимание обращал президент в послании Федеральному Собранию. Михаил Ведерников сообщил, что уже поручил подготовить предложения по улучшению системы организации питания в образовательных учреждениях региона. Особое внимание губернатор обратил на то, что питание в первую очередь должно быть качественным и полноценным.

Кроме того, стороны обсудили вопросы координации взаимодействия Администрации региона и ведомства в отношении «псевдокафе», так называемых «наливаек», на деятельность которых поступает многочисленные жалобы граждан.