Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за скандального поста в Instagram

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за ее поста в Instagram об абортах. Об этом порталу Super.ru рассказала адвокат Водонаевой Екатерина Гордон, пишет «Росбалт».

По ее словам, в письме, составленном в отделении ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы, фигурирует несколько цитат из публикации Алены, посвященной абортам. Заявление поступило от физического лица, личность которого пока неизвестна.

Адвокат отметила, что в настоящее время полиция проводит проверку. Сама Алена Водонаева заявила порталу, что не собирается брать свои слова назад и готова дать пояснения полицейским.

Добавим, что проверка касается публикации телеведущей в Instagram от 25 декабря 2019 года. Она, в частности, призвала женщин не рожать детей, если те не уверены, что смогут обеспечить их «знаниями и медициной, пищей и одеждой». По ее словам, «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло».

Она также посоветовала своим подписчицам, которые, по ее мнению, являются главным «материнским фондом» России, получить образование, построить карьеру, посмотреть мир, а лишь потом думать о детях.

Водонаева и позднее делала подобные заявления. Так, в январе, после того как президент Владимир Путин пообещал выдавать материнский капитал за первого ребенка и увеличить его на 150 тысяч рублей при рождении второго, телеведущая написала, что ради денег рожать начнут «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».