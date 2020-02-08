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Общество

Легендарный футболист Пеле не может ходить — СМИ

10.02.2020 22:18|ПсковКомментариев: 0

79-летний бразильский нападающий Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Однако восстановительный процесс прошел не так, как должен был, и легенда футбола теперь практически не может ходить, рассказал его сын Эдинью в эфире TV Globo, передает «Росбалт» со ссылкой на Reuters.

«Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», - отметил сын футболиста. По его словам, отец впал в депрессию, не желает выходить из дома, ведет затворнический образ жизни. Он не хочет, чтобы его кто-то видел, пояснил Эдинью.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. По версии Международной федерации футбола он является игроком столетия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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