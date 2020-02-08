Общество

Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Госдуме разрешить продажу рецептурных препаратов в интернете с 1 июля. Об этом сказано в обращении организации к спикеру Госдумы Вячеславу Володину (документ есть в распоряжении «Известий»).

В АКИТ подчеркнули, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» предполагается создание системы электронных рецептов, более того, уже вводится обязательная индивидуальная маркировка лекарств (с октября 2019-го - препараты семи нозологий, с 1 июля 2020-го - все медикаменты).

В ответном письме в ассоциацию глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению предложение по возможности будет учтено.

Документ был внесен в Госдуму еще в октябре 2017 года, принят в первом чтении в декабре того же года и должен был вступить в силу с начала 2018-го. Но в версии, которая выносится на второе чтение (его дата еще не назначена), фигурирует уже 1 июля 2020 года (документ есть у «Известий»). То есть уже летом официальные аптеки, имеющие лицензии, должны получить право продавать лекарства в Сети.

Также в документе появился новый пункт - о реализации рецептурных препаратов с 1 января 2022 года. Сообщалось, что осенью 2019 года эти изменения уже были одобрены комитетом по охране здоровья Госдумы.