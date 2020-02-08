Общество

Парламентарии нашли способы снизить «алкогольную смертность»

«Алкогольный вклад» в смертность людей трудоспособного возраста - 38 процентов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Демографический кризис, который обострился в последнее время - по-настоящему серьёзный вызов, стоящий перед нашей страной, - напомнил Николай Говорин. - Предпринимаются очень серьёзные меры, призванные стимулировать рождаемость, увеличивается финансирование системы здравоохранения. Однако давайте внимательно проанализируем структуру смертности. На третьем месте - после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии - находится смертность от внешних причин. А этот вид смертности очень тесно связан с пьянством и алкоголизмом».

Как пояснил парламентарий, смертность от внешних причин - это не только смертельные отравления алкоголем, показатель которых остается высоким, но и убийства, смертность от ДТП с нетрезвыми водителями, утопления в водоемах, самоубийства, особенно у мужчин. «Указанные виды смертности от 50 до 70% ассоциированы с пьянством и алкоголизмом. Более того, более 20% внезапной смерти от острого сердечного приступа также провоцируется злоупотреблением алкоголем, особенно крепкими напитками» подчеркнул Говорин.

Снизить «алкогольный вклад» в структуру смертности парламентарии предлагают целым рядом мер. Так, по мнению Николая Говорина, граждан, страдающих алкогольной зависимостью и совершивших после употребления спиртного административные правонарушения, стоит лечить от пагубного пристрастия по решению суда.

Кроме того, первое чтение в Госдуме прошёл законопроект, предполагающий воссоздание системы вытрезвителей, куда россиян в состоянии опьянения смогут доставлять после освидетельствования врачом скорой помощи. По мнению одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, данная инициатива поможет сохранить жизни тысячам людей. По словам сенатора, из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно умирает более 50 тысяч человек, в том числе от переохлаждения на улицах - 8-10 тысяч.