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Общество

Сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши

11.02.2020 10:14|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации в ближайшее время направит в министерство юстиции предложение о внесении в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за семейно-бытовое дебоширство. Наказанием за «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме» может стать штраф, обязательные работы или административный арест.

Новый пункт предложено внести в статью о мелком хулиганстве. В обосновании к документу уточняется, что ответственность дебоширов в публичных местах уже установлена, однако ее необходимо распространить и на личное пространство. В Минюсте «Известиям» сообщили, что уже знакомы с инициативами и сейчас их прорабатывают.

«Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному», - заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Член того же комитета Сергей Леонов пояснил, что эта тема очень актуальна для России. Полиция часто не реагирует на сообщения о домашних конфликтах, а если и приезжает, то ей просто не открывают дверь. Однако в нынешнем виде поправка вряд ли будет эффективной из-за неясности формулировок.

Источник: Псковская Лента Новостей
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