Общество

Никотиносодержащие смеси стали темой для разговора псковских полицейских с педагогами

Профилактическую встречу провели полицейские в Псковском колледже строительства и экономики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

На педагогическом совете сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову рассказали преподавателям о никотиносодержащих смесях, оказывающих негативное воздействие на организм детей и подростков. «Между тем они набирают популярность среди несовершеннолетних», - заметили в ведомстве.

Приводились конкретные примеры из практики работы сотрудников органов внутренних дел. Внимание собравшихся было акцентировано на последствиях употребления никотиносодержащей продукции в молодежной среде.

Также речь шла об алгоритме действий преподавательского состава при выявлении случаев употребления этих смесей учащимися.

В завершение стражи порядка обсудили с руководством учебного заведения порядок их дальнейшего взаимодействия.