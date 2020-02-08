Общество

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское учение десантников пройдет в Псковской области в феврале

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учении, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран, которое в течение недели проведет боевое слаживание.

Всего в учении будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО РБ, дислоцированного в г. Бресте.

Кроме того в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.